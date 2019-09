Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, aus Anlass eines Verkehrsunfalls mit einem schwer verletzten, 14-jährigen Radfahrer

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall - Zeit: Dienstag, 17.09.2019, 16:20 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Feldstraße. Hergang: Zur genannten Zeit befuhr ein 14-jähriger Fahrradfahrer den Radweg entlang der Feldstraße auf der falschen Fahrbahnseite. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der Jugendlich im weiteren Verlauf plötzlich die Fahrbahn queren. Er übersah hierbei offensichtlich einen Pkw Mazda, welcher die Feldstraße in entgegengesetzte Richtung befuhr. Die 37-jährige Pkw-Führerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Sturz zog sich der Jugendliche eine schwere Kopfverletzung zu. Er war vor Ort nicht mehr ansprechbar und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hannover geflogen werden. Die Pkw-Führerin erlitt einen Schock. Sie wurde in einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Neben den Personenschäden kam es an beiden Fahrzeugen zu Sachschäden. Für die Landung des Rettungshubschraubers musste kurzzeitig die Straße gesperrt werden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Polizei Salzgitter

