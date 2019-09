Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 18. September 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: dreister Diebstahl

Montag, 16.09.2019, zwischen 12:20 Uhr und 13:00 Uhr

Am Montagmittag war ein Bus des ÖPNV in Wolfenbüttel, Bahnhofstraße in Höhe Schulwall, an einem Verkehrsunfall beteiligt. Während der Unfallaufnahme befand sich der Busfahrer zeitweise außerhalb des Busses. Hier muss ein bislang unbekannter Täter vermutlich den Moment ausgenutzt haben, um die Wechselgeldbörse vom Fahrerplatz des Busses zu entwenden. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Diebstahl eines Pedelecs und eines Elektrorollers

Montag, 16.09.2019, 21:30 Uhr, bis Dienstag, 17.09.2019, 06:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter ein vor einem Haus in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße abgeschlossen abgestelltes E-Bike (Pedelec). Bei dem Rad handelt es sich um ein E-Bike der Marke Calvin, Typ City Aluminium Pedelec, im Wert von zirka 2500,-- Euro. Dieser Diebstahl dürfte vermutlich im direkten Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Elektrorollers im annähernd gleichen Tatzeitraum stehen. Der orange Roller im Wert von zirka 2000,-- war ebenfalls angeschlossen vor einem Haus in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße abgestellt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: Einbruch in Schule

Montag, 16.09.2019, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 17.09.2019, 06:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag gelangten unbekannte Täter nach Aufhebeln einer Tür in das Schulgebäude der IGS Schöppenstedt, Wallpforte. Im Schulgebäude wurden dann sowohl die Tür zum Sekretariat, wie auch eine weitere Bürotür aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Der entstandene Sachschaden wird indes auf zirka 2000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Cremlingen: Lack eines PKW zerkratzt

Montag, 16.09.2019, zwischen 10:00 Uhr und 16:30 Uhr

Ein bislang nicht ermittelter Täter zerkratzte am Montag, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 16:30 Uhr, den Lack eines zum Parken auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Cremlingen abgestellten PKW Opel Astra. Der an der rechten Fahrzeugseite entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schladen: Verkehrsunfall, drei leicht verletzte Personen

Dienstag, 17.09.2019, gegen 07:35 Uhr

Am Dienstagmorgen ereignete sich an der Gielder Kreuzung ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer und eine Mitfahrerin leicht verletzt worden sind. Demnach beachtete ein 27-jähriger Autofahrer im Kreuzungsbereich vermutlich aus Unachtsamkeit die Vorfahrt einer 57-jährigen Autofahrerin nicht. Durch den Zusammenstoß wurden die jeweiligen Fahrer sowie eine 21-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. An den beteiligten Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 14000 Euro.

