POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg - Weilburg

1.

Über 25 Anrufe von falschen Polizeibeamten, Opfern wird eine Verbindung zum Notruf vorgegaukelt, Polizeipräsidium Westhessen, 08.07.2019, 21:30 Uhr - 09.07.2019, 17:30

(ge)Von Montag auf Dienstag waren Trickbetrüger wieder in ganz Westhessen aktiv und versuchten in 26 der Polizei gemeldeten Fällen mit der Masche des falschen Polizeibeamten lebensältere Mitbürgerinnen und Mitbürger um ihr Erspartes zu bringen. Mit leichten Variationen ist die am Telefon erzählte Geschichte der Betrüger jedoch immer gleich: Alle Anrufer, und auch Anruferinnen gaben an, dass die Polizei Einbrecher festgenommen habe und man bei der Durchsuchung dieser eine Liste mit weiteren, ausgesuchten Einbruchsobjekten gefunden habe. Die Adresse des oder der Angerufenen habe ebenfalls auf der Liste gestanden, und darum sei der Angerufene akut gefährdet. Ein Einbruch stehe kurz bevor, und schnell müsse man seine Wertsachen in Sicherheit bringen. Hierbei sei die "Polizei" natürlich gerne behilflich. Das Geld müsse nur an einen Zivilbeamten, welcher vorbeikommt, übergeben werden. Natürlich kommt statt der richtigen Polizei einer der Ganoven und das Geld ist weg. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Betrüger keine Grenzen gesetzt. Entweder kommt tatsächlich eine Person vorbei oder in anderen Fällen sollten die Wertsachen auf dem Grundstück deponiert werden und die Opfer sahen noch nicht mal die Abholer. Immer häufiger kam es in der Vergangenheit vor, dass die Täter mit technischen Tricks ihre Opfer verwirren oder von der Richtigkeit der Anrufe überzeugen möchten. In einzelnen Fällen wurde den Opfern schon erzählt, dass man sie an den Notruf "weiterleiten" werde, und man sich dort vergewissern könne, dass alles seine Richtigkeit hat. Nach einem kurzen Piepton meldete sich dann tatsächlich eine andere Person am Telefon und stellte sich zum Beispiel als "Polizeinotruf Wiesbaden" vor. Natürlich handelte es sich auch hier um einen Betrüger. Andere Opfer wurden schon aufgefordert, selbst die Notrufnummer 110 zu wählen. Dies taten sie dann auch, ohne jedoch selbst das Gespräch vorher mit den Betrügern beendet zu haben. Selbstredend, dass auch jetzt wieder ein Täter am Telefon war. Beenden Sie unbedingt selbst das Telefonat, indem sie den Hörer auflegen oder die Taste zum Beenden des Gesprächs drücken. Erst dann ist die Verbindung zu den Betrügern tatsächlich beendet und erst jetzt können sie sicher die 110 wählen. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort und wählen Sie den Notruf 110. Bei den bis dato bei der Polizei gemeldeten Vorfällen gingen die Betrüger leer aus und der Schwindel wurde von den ausgesuchten Opfern erkannt

2.

Versuchte Einbrüche in Heringen und Niederbrechen Heringen, Zum Römerberg und Bad Camberg, Blumenweg 09.07.2019, 06:20 Uhr - 15:20 Uhr und 09.07.2019, 02:00 Uhr

(ge) Am Dienstag kam es im Bereich Limburg/Weilburg zu zwei versuchten Wohnungseinbrüchen. Hierbei wurde unter anderem in Heringen in der Straße "Zum Römerberg" versucht die Tür eines Einfamilienhauses gewaltsam zu öffnen. Hierbei kam es zu einem Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Des Weiteren haben Unbekannte versucht in Bad Camberg im Blumenweg in ein Reihenhaus einzudringen. Die unbekannten Täter verschafften sich hier durch eine Terrassentür auf der Rückseite des Hauses Zugang in die Innenräume. Allerdings wurden sie durch die Beleuchtung eines Bewegungsmelders und die damit einhergehenden Rufe der Bewohnerin verschreckt und traten die Flucht an. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von 300 Euro. In allen Fällen hat die Limburger Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden. In der Folge noch eigene Tipps in Sachen Einbruchschutz: Erläutern Sie der Polizei über Notruf, wenn Sie in ihrer Umgebung verdächtige Wahrnehmungen, gleich welcher Art, machen. Fremde Personen, welche scheinbar Wohngebiete ausspionieren oder Unbekannte im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses, in dem Sie wohnen. Dies muss nichts bedeuten, kann aber auch der Beginn einer Straftat sein. Bleiben Sie wachsam! Vor allem in den Sommermonaten haben Einbrecher oftmals durch offene oder gekippte Fenster leichtes Spiel. Wie in dem oben genannten Fall nutzen Diebe jede Tatgelegenheit und schrecken nicht einmal zurück, wenn sich die Eigentümer noch in der Wohnung befinden. Nutzen sie daher das kostenlose Beratungsangebot der Polizei, um sich rund um das Thema Einbruchsschutz zu informieren. Ein reichhaltiges Informationsangebot finden sie ebenfalls im Internet unter www.polizei-beratung.de. Und grundsätzlich gilt: Sichern sie vor dem Verlassen ihrer Wohnung diese gegen den Besuch ungebetener Gäste. Schließen sie die Fenster und verschließen sie alle Türen. Einbrecher wollen möglichst schnell Zugang erlangen. Gelingt ihnen dies nicht und stoßen sie auf Widerstand, brechen sie ihren Einbruchsversuch schnell ab.

3.

Wohnungseinbruch in Niederbrechen Niederbrechen, Auf dem Umgang 09.07.2019, 06:30 Uhr - 15:00 Uhr

(ge) Am Dienstag kam es in Niederbrechen in der Straße "Auf dem Umgang" zu einem Wohnungseinbruch bei dem ein Gesamtschaden von mehreren 100 Euro entstand. Zwischen 06:30 Uhr und 15:00 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einer Doppelhaushälfte. Hierzu erkletterte der Täter einen rückwärtig gelegenen Balkon und gelangte im Anschluss durch die Balkontür in das Hausinnere. Hier durchsuchte er die Wohnräume und erbeutete eine Spielekonsole. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

4.

Einbruch in Kieswerk Brechen, Auf der Eich 06.07.2019, 13:00 Uhr - 08.07.2019, 07:30 Uhr

(ge) Am vergangenen Wochenende haben sich unbekannte Täter Zugang zu dem frei zugänglichen Gelände des Kieswerks in Brechen verschafft und sind in mehrere Gebäude gewaltsam eingedrungen. Hierbei konnte kein Diebesgut entwendet werden, allerdings verursachten die Unbekannten bei dem gewaltsamen Öffnen der Gebäude einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

5.

Erneuter Handydiebstahl in Limburg Limburg, Bahnhofsstraße 09.07.2019, 12:25 Uhr

(ge) Am Montagmittag haben zwei Männer gegen 12:45 Uhr in einem Mobilfunkgeschäft in der Bahnhofstraße zwei Smartphones erbeutet. Während der eine Täter zwei Handys im Wert von über 2000 Euro aus dem Sicherungskabel riss, hielt sein Komplize die Tür für die Flucht offen. Der Versuch ein weiteres Handy zu erbeuten scheiterte, da das dritte Handy an dem Sicherungskabel verblieb. Nach der Tat flüchteten beide Täter über die Graupfortstraße in den Innenstadtbereich. Eine Fahndung im Stadtgebiet verlief ergebnislos.

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben:

-ca. 20 Jahre alt -schlanke Figur -etwa 175 cm groß -dunkler Hauttyp -beige-cremefarbenem Pullover -verwaschene Bluejeans - dunklen Sportschuhen -weiße Basecap -schwarze Umhängetasche

Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden. 6.

Pkw in Limburg zerkratzt Limburg, Offheimer Weg 08.07.2019, 07:15 Uhr - 12:00 Uhr

(ge) Am Montagmorgen wurde zwischen 07:15 Uhr und 12:00 Uhr ein blauer Volvo im Offheimer Weg zerkratzt. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz abgestellt und wurde von dem oder der Unbekannten auf der Fahrerseite zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 1000 Euro. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

