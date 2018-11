POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Vereinsheim

Bocholt (ots) - In der Mittwochnacht drangen unbekannte Täter in das Vereinsheim des Kleingartengeländes am Stadtwald auf der Straße "Unter den Eichen" in Bocholt ein. Gegen 01.20 Uhr hatten sie hierfür eine Fensterscheibe mit einem Pflasterstein eingeworfen. Zur möglichen Diebesbeute liegen derzeit noch keine Informationen vor. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

