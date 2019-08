Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Streit endet mit Messerstich

Duisburg (ots)

Zwei Männer sind am Dienstagnachmittag (27. August, 15 Uhr) in einer Wohnung auf der Wetzlarer Straße in Streit geraten. Als sich einer der beiden, ein 32 Jahre alter Mann, dann schlafen legte, soll der andere ihm mit einem Messer in den Rücken gestochen haben. Aufgrund sprachlicher Barrieren bat der tatverdächtige 37-Jährige einen Nachbarn, einen Krankenwagen zu rufen. Der 53-Jährige half und entdeckte in der Wohnung der beiden Streithähne zufällig Gegenstände aus seiner eigenen Wohnung, unter anderem einen Wellensittich. Was war passiert? Bislang fremde Personen hatten am Dienstagmorgen in der Zeit von 7:30 bis 8:30 Uhr bei dem 53-Jährigen eingebrochen, die Polizei hatte er deswegen aber nicht gerufen.

Den schwer verletzten 32-Jährigen brachten die Rettungskräfte ins Krankenhaus, wo er sofort operiert wurde. Zurzeit besteht keine Lebensgefahr. Den 37-Jährigen nahmen die inzwischen ebenfalls alarmierten Polizisten fest. Das zuständige KK 11 hat eine Ermittlungskommission eingerichtet, die sich mit den Hintergründen der Tat beschäftigt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde bei beiden Männern eine Blutprobe angeordnet. Der 37-Jährige soll unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung heute dem Haftrichter vorgeführt werden. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell