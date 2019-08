Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Fahrradfahrer stürzt und wird lebensgefährlich verletzt

Duisburg (ots)

Der 31-jährige Fahrer eines weißen Kleintransporters hat am Montagnachmittag (26. August, 16:23 Uhr) auf dem Gehweg an der Karl-Jarres-Straße geparkt, seine Tür geöffnet und dabei nach ersten Erkenntnissen nicht auf den Fahrradfahrer geachtet, der auf dem Radweg in Richtung Brückenstraße unterwegs war. Zeugen berichten, dass der 40-Jährige versuchte, den Zusammenstoß zu verhindern. Dabei wich er nach links aus, stürzte und zog sich eine schwere Kopfverletzung zu. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus, wo er sofort operiert wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht Lebensgefahr. Das Verkehrskommissariat 22 ermittelt, wie der Unfall genau passiert ist und bittet deswegen Zeugen um Hinweise. Wer Angaben zu dem Geschehen machen kann, meldet sich bitte beim VK 22 unter 0203 280-0. (stb)

