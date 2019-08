Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld/Obermeiderich: Trickbetrüger bestehlen Senioren

In Obermeiderich und in Hochfeld haben am Montag (26. August) unbekannte Trickbetrüger ein älteres Ehepaar und einen Senior bestohlen. Auf der Voßstraße in Obermeiderich verschaffte sich ein falscher Stadtwerke-Mitarbeiter um 11:20 Uhr Zutritt zu der Wohnung einer 88-jährigen Frau und ihrem Mann (91). Der Trickbetrüger berichtete von einem Wasserrohrbruch. Weil er nun die Leitungen im Haus überprüfen müsse, bat er die Seniorin den Hahn im Bad laufen zu lassen und zu beobachten. Immer wieder fragte er, ob sich etwas verändere. Nach fünf Minuten verließ der 1,65 Meter große und etwa 50 Jahre alte Mann die Wohnung des Ehepaars. Erst da bemerkten die beiden, dass der mit einem dunklen Anorak und einer grauen Cap bekleidete Unbekannte Schmuck gestohlen hatte. Sie riefen die Polizei.

Das tat gegen 13:40 Uhr auch ein Senior, den ein unbekannter, 1,85 Meter großer Mann mit rundem Gesicht und dunklen Haaren bestohlen hatte. Der Trickdieb hatte an seiner Wohnungstür auf der Brückenstraße geklingelt und um eine Spende gebeten. Der 80-Jährige gab ihm einen kleinen Betrag. Daraufhin bat der zwischen 25 und 30 Jahre alte Mann, der sich nur mit Gesten verständigen konnte, um ein Glas Wasser. Der hilfsbereite Senior ging in die Küche. Diesen Moment nutzte der Dieb und stahl Bargeld aus der Wohnung.

Die Kripo bittet Zeugen um Hinweise: Wer einen der beiden Verdächtigen beobachtet hat, wendet sich bitte an das KK 32 unter 0203 280-0. Die Duisburger Polizei bittet ältere Menschen, vorsichtig zu sein. Lassen Sie keine fremden Menschen in ihre Wohnung. Handwerker vereinbaren in der Regel im Vorfeld Termine - direkt mit Ihnen, mit der Hausverwaltung oder dem Hausmeister. Fragen Sie nach und wenn Sie Zweifel haben, wählen Sie den Notruf. Wenn Sie ältere Angehörige haben, sprechen Sie mit ihren Verwandten über die miesen Maschen und perfiden Tricks der Betrüger. Kripo-Experten von der Prävention geben Tipps und halten immer wieder Vorträge in Senioreneinrichtungen rund ums Thema Trickdiebstahl. Auch online finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ viele Hinweise zu den einzelnen Tricks und wie Sie Ihre Angehörigen schützen können. (stb)

