POL-CE: Raubüberfall im Französischen Garten

Celle (ots)

Dienstagabend kam es im Französischen Garten zu zwei Überfällen. Ein Täter konnte bereits gefasst werden, ein wichtiger Zeuge wird noch gesucht.

Um 19:10 Uhr wurden zwei Kinder im Alter von 12 Jahren durch drei Täter mit Fahrrädern im Bereich des Tores zur Magnusstraße angesprochen und nach Geld befragt. Als die Kinder verneinten, wurden sie umzingelt. Daraufhin gab eines einen Euro heraus und die Täter ließen die Jungen weitergehen.

Bereits 20 Minuten später wurde ein 18-Jähriger in der Nähe des Teichs ebenfalls von drei Personen nach Geld gefragt. Dabei habe einer das Opfer mehrfach geschubst. Als eine männliche Person sich in das Geschehen einmischte und den Täter aufforderte, das Opfer in Ruhe zu lassen, nutzte dieses die Chance sich zu entfernen.

Im Rahmen erster Ermittlungen konnte ein 15-jähriger Täter festgestellt werden. Die anderen beiden werden noch gesucht.

Von den Opfern werden die Täter wie folgt beschrieben. Der Haupttäter sei ca. 18 Jahre alt, habe dunkelblonde, vorne hochgegelte Haare und vermutlich blaue Augen. Er sei dünner Gestalt und habe eine dunkelblaue Jacke mit weißen Streifen auf den Ärmeln sowie eine schwarze Trainingshose getragen. Er habe ein "Schrottfahrrad" gehabt.

Der zweite Täter sei etwa 18 - 20 Jahre alt und von eher kräftiger Statur, ca. 1,75 m groß. Er habe schwarze Haare und einen sehr dünnen Oberlippenbart. Er habe eine grüne Jacke und dunkle Jogginghose getragen. Bei seinem Fahrrad handele es sich um ein grün-schwarzes Mountainbike.

Der dritte Täter konnte nicht beschrieben werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Celle, Tel.: 05141/2770, zu melden. Insbesondere der junge Mann, der bei der zweiten Tat couragiert eingegriffen hat. Er wird als ca. 20 Jahre alt, südländisches Aussehen beschrieben.

