Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Betrunkener schlägt auf offener Straße um sich

Celle (ots)

Gestern in den frühen Abendstunden griff ein volltrunkener Mann mehrere Passanten in der Kirchstraße unvermittelt an. Zuvor hatte er bereits einen 19-Jährigen in der Bahnhofstraße mit Schlägen und Tritten angegriffen und verletzt. Anschließend flüchtete er in die Kirchstraße und konnte hier schließlich von der Polizei überwältigt werden. Er sträubte sich massiv gegen seine Festnahme und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Der Mann pustete fast zwei Promille und musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren gegen den 51-Jährigen aus dem Landkreis Celle ein.

