Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wietze - Aktuelle Warnung vor falschen Polizeibeamte am Telefon!!!

Celle (ots)

Gleich drei Mal riefen heute (Dienstag, 02.07.2019) bereits Betrüger bei älteren Menschen aus Wietze an und gaben sich als Polizeibeamte aus. In zwei Fällen zeigte das Telefon-Display der Angerufenen sogar die korrekte Telefonnummer der Wietzer Polizei an. Zum Glück durchschauten die Betroffenen sofort die Betrugsmasche, reagierten richtig und beendeten das Telefonat. Anschließend meldeten sie den Vorfall bei der "regulären Polizei". Ziel der betrügerischen Anrufer ist stets, sich auf vielfältige Weise das Vermögen der Opfer anzueignen. Sollten auch Sie ähnliche Anrufe von angeblichen Polizisten erhalten, rufen Sie sofort den Notruf 110! Dann können Sie sicher sein, die richtige Polizei am Draht zu haben. Verwenden Sie NICHT die Wahlwiederholung!

