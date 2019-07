Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Lachendorf - Woher stammt die aufgebrochene Kassette?

Celle (ots)

Heute Vormittag wurde in der Lachte im Bereich der blauen Brücke an der Landesstraße 282 ein aufgebrochener, kassettenähnlicher Gegenstand aus Metall mit Vorhängeschloss gefunden. Die Polizei vermutet, dass die Box aus einer Straftat stammt. Wer kann Hinweise zur Herkunft geben? Bitte melden bei der Polizei in Wathlingen unter Telefon 05144/98660.

