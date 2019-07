Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Faßberg - Öffentlichkeitsfahndung! Polizei sucht Netto-Markt-Räuber mit Phantombild!

Celle (ots)

Mit einem Phantombild sucht die Polizei Celle nach dem unbekannten Täter, der am Freitag, 17.05.2019 den Netto-Markt in Faßberg in der Großen Horststraße aufgesucht und sich zunächst im Lager verborgen hatte. Als eine Angestellte das Lager gegen 16:30 Uhr betrat, bedrohte der Räuber die Frau mit einer Schusswaffe und forderte den Zugang zum Büro sowie die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Beschreibung der gesuchten Person: - Alter um die 30 Jahre - Größe ca. 180 bis 185 cm - Statur breit und muskulös - Erscheinungsbild deutsch und sehr gepflegt - Dunkle Haare, Sidecut nach hinten gegelt - Dunkle Augen - Schmalere Lippen - Sprache hochdeutsch

Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes geben? Hinweise bitte an die Polizei Celle, Rufnummer 05141/277-0 oder die Polizeistation Faßberg, Rufnummer 05055/234.

