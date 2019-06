Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Faßberg - Fahrradfahrer volltrunken unterwegs

Celle (ots)

Dass man auch als Fahrradfahrer nicht in diesem Maße alkoholisiert am Straßenverkehr teilnehmen darf, hatte gestern Nacht (Fr., 28.06., 02.20 Uhr) ein 38 -Jähriger Mann aus Faßberg offenbar "nicht mehr auf dem Schirm". Eine Streife der Polizei Bergen erwischte den Radfahrer in der Danziger Straße fahrend und kontrollierte ihn. Den Beamten fiel sofort auf, dass der Mann betrunken war. Er pustete anschließend fast zwei Promille. Er musste sich anschließend einer Blutprobe unterziehen. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Radfahrer ein.

