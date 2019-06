POL-CE: Eicklingen - Einbruch in Tankstelle

Polizeiinspektion Celle

In der Nacht zu Freitag (28.06.2019) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in der Straße "Schmolkamp". Ersten Ermittlungen zufolge hat sich der Einbruch gegen 02.05 Uhr zugetragen und dürfte nur wenige Minuten gedauert haben. Die Kriminellen erbeuteten zahlreiche Zigarettenschachteln in noch unbekannter Stückzahl. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen negativ. Insgesamt entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Möglich Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen zur Tatzeit in Tatortnähe geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle in Verbindung zu setzen (Telefon 05141/277-215).

