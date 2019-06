Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Alkoholisierter Radfahrer fährt gegen parkenden PKW und verletzt sich schwer

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht (zu Donnerstag, 27.06.2019) um 00:40 Uhr befuhr ein 54 Jahre alter Radfahrer die Wittinger Straße in Richtung Lachtehausen. Infolge einer Alkoholbeeinflussung von mehr als zwei Promille kollidierte er mit einem geparkten PKW BMW und stürzte zu Boden. Dabei zog sich der Mann aus Celle schwere Verletzungen am Kopf zu. Anwohner hatten einen lauten Knall wahrgenommen und fanden den schwer verletzten Mann auf der Straße. Mit dem Rettungswagen wurde er ins Krankenhaus gebracht. An dem BMW entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

