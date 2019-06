Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Täter mit Betrugsmasche erfolgreich

Herford (ots)

(sls) Am Dienstag (25.6.) ergaunerten Diebe mit dem Zettel-/Stifttrick Auf dem Dudel in Herford einen höheren Geldbetrag. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 11:00 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer Herforder Seniorin. Als die Bewohnerin öffnete, standen zwei unbekannten Frauen vor der Tür. Die Frauen gaben vor, für die Nachbarin etwas abgeben zu wollen. Da diese nicht zuhause sei, baten sie die Geschädigte um einen Stift, damit man eine Nachricht hinterlassen könne. Beide Frauen begleiteten das Opfer in die Wohnung, um einen Zettel zu beschreiben. Während eine der Frauen einen Zettel beschrieb, durchsuchte die zweite Frau die Wohnung. Erst im Nachhinein erkannte die Seniorin, dass sie getäuscht und beklaut worden ist. Die Diebinnen erbeuteten Bargeld.

Die Polizei empfiehlt, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Ziehen Sie bei unbekannten Besuchern einen Nachbarn hinzu oder bestellen Sie Besucher auf einen späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

