POL-CE: Bergen - Kleinvieh und Werkzeug gestohlen

Celle (ots)

Unbekannte Täter brachen im Verlauf der letzten Woche nicht nur in einen Entenmastbetrieb in Bollersen ein, sondern verschafften sich auch, definitiv in der Nacht zu Sonntag, Zutritt zu mehreren Stallgebäuden auf einer Viehweide in der Straße "Amtland" in Bergen. In Bollersen stahlen sie einen Werkzeugkoffer sowie einen Laptop. Bei der Tat in Bergen schnappten sich die Einbrecher neben einer Pumpe und Pferdehalfter auch sieben lebende Puten. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Taten, insbesondere zum Verbleib der Puten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bergen in Verbindung zu setzen (tel. 05051/47166-0)

