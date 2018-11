Hildesheim (ots) - (wil) Im Zeitraum vom 7.11.-12.11.2018 beschädigten unbekannte Täter die Außenfassade der Oberschulensporthalle in Söhlde. Ein Graffiti (Buchstabenkombination plus langgezogenem, wellenförmigen Pfeil) wurde mit weißer Farbe vom Ausmaß ca. 1 x 10 Meter auf die Klinkermauer gesprüht. Der entstandene Schaden wird noch ermittelt. Täterhinweise werden an die Polizei in Bad Salzdetfurt unter der Tel.-Nr.05063/901-0 gebeten.

