Hildesheim (ots) - (wil) Am Samstag, dem 10.11.2018 i.d.Z. vom 01.35 bis 01.45 Uhr beschädigten zwei unbekannte männliche Personen in Bockenem, Hachumer Straße 2, die Haupteingangstür der Lagerhalle eines Discounters. Mit einem schwarzen PKW, Typ VW kamen sie auf den Parkplatz gefahren, drehten dort ein paar Runden, bis die beiden Täter ausstiegen. Mit Anlauf traten sie mehrfach gegen die Tür, augenscheinlich um in das Objekt zu gelangen. Die Täter lassen jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchten mit dem PKW in unbekannte Richtung. Bekleidet war eine Personen mit einem schwarzen Kapuzenpulli, während die andere einen grauen Kapuzenpulli trug. An der Tür entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Tel.-Nr. 05063/901-0 zu melden.

