Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Becklingen - Übungspanzerfaust an der ehemaligen Bundesstraße 3 sorgt für Irritation

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Funktionstüchtig war sie natürlich nicht, aber gefährlich und irgendwie "fehl am Platze" sah die "Panzerfaust" so neben der Straße schon aus! An der alten B 3 in der Nähe von Becklingen entdeckte gestern ein Verkehrsteilnehmer das furchteinflößende Accessoire und twitterte ein Foto. Eine Art "Raketenwaffe" war darauf zu sehen, einsam an einer Straße auf einem wackeligen Dreibein stehend. Bei einer Überprüfung durch die Polizei stellte sich heraus, dass es sich um ein unbrauchbares, ungefährliches Gerät handelte, das die niederländische Armee im Rahmen einer Aufklärungsübung nebst weiteren Panzern aus Pappe aufgestellt hatte. Getarnte niederländische und deutsche Soldaten waren die ganze Zeit in der Nähe, um die "Lage" zu beobachten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell