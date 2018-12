POL-PDLU: Otterstadt - In Wohnung eingebrochen (58-0512)

Otterstadt (ots) - 05.12.2018, 15:00 - 18.20 Uhr In Abwesenheit der Wohnungseigentümer verschafften sich Unbekannte am Mittwochnachmittag über die Hauseingangstür Zugang zu einer Wohnung in der Straße "Siedlung". Im Haus durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und diversen Goldschmuck. Der Wert des Diebesgut ist derzeit nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

