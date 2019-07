Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Täter-Duo entwendet hochwertige Handys

Celle (ots)

Zwei Mobilfunk-Shops waren gestern Nachmittag (Dienstag, 03.07.2019) das Ziel zweier unbekannter Handy-Diebe. Gegen 15:40 Uhr betraten sie wie normale Kunden ein Geschäft in der Hannoverschen Heerstraße.

Während einer der Täter Verwirrung durch eine Alarmauslösung herbeiführte, überbrückte der andere geschickt die Diebstahlsicherung eines ausgestellten hochwertigen Handys und entwendete es.

Die nächste Tat ereignete sich in ähnlicher Art und Weise in einem Shop in der Zöllnerstraße.

Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Die beiden Männer wurden beschrieben als ca. 175 cm groß, schwarzhaarig, vermutlich südosteuropäischer Herkunft; einer soll ein rötliches, der andere ein schwarzes T-Shirt getragen haben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell