Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Schlossbergfete 2019

Celle (ots)

Das Ende des Schuljahres war für die Celler Schüler auch in diesem Jahr Anlass, sich auf dem Schlossberg zum Feiern zu treffen. In der Spitze kamen etwa 250 Schüler zusammen, um den Beginn der Sommerferien einzuläuten. Bei angenehmen Temperaturen und trockenem Wetter herrschte eine fröhliche Stimmung. Bereits gegen 14 Uhr verließen die ersten Schüler den Schlossberg; um 16:30 Uhr war die Veranstaltung beendet. Das Deutsche Rote Kreuz hatte einen recht ruhigen Tag, denn Verletzte gab es nicht. Allerdings sprach ein 17-Jähriger so stark dem Alkohol zu, dass er medizinisch versorgt werden musste. Gegen einen 16 Jahre alten Schüler leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz ein, weil er einen verbotenen Gegenstand (Schlagring) dabei hatte. Im Vergleich zu den Vorjahren war die Anzahl der Schüler weiter rückläufig. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung absolut friedlich.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell