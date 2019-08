Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen-Mitte: Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte

Am Sonntag (25. August) sind um 12:30 Uhr Polizei und Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße / Lindenallee ausgerückt. Der Fahrer (74) eines grauen VW Golf fuhr zuvor die Lindenallee in Richtung Zum Logport. Hierbei missachtete er die aufgrund eines Ampelausfalls geltende Vorfahrtsregelung und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem schwarzen Fiat einer 45-Jährigen, die von der Gaterweg Brücke kam. Rettungswagen brachten die verletzte Beifahrerin (77) des Unfallverursachers und die Fahrerin des Fiat zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizisten sperrten die Unfallstelle kurzzeitig ab und schrieben eine Unfallanzeige. (dab)

