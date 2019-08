Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: 18-Jähriger zeigt den Polizisten den Mittelfinger

Duisburg (ots)

Das Verhalten, das ein junger Mann (18) am Sonntag (25. August, 17:25 Uhr) auf der Moerser Straße Ecke Arndstraße an den Tag gelegt hat, hat ihn für eine Strafanzeige qualifiziert. Während eine Polizeistreife auf der Moerser Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführte, fuhr ein Linienbus an ihnen vorbei. Aus dem Bus zeigte ein Fahrgast den Beamten den Mittelfinger und grinste sie hämisch an. Die Beamten ließen das nicht auf sich sitzen und brachen ihre Kontrolle ab. Im Bereich der Duisburger Straße stoppten die Polizisten den Bus und stellten den Halbstarken zur Rede. Gegenüber den Ordnungshütern begründete er sein Verhalten mit schlechten Erfahrungen, der er mit der Polizei aufgrund seiner früheren "Drogenkarriere" gesammelt habe. Obwohl er beteuerte nichts mehr mit Drogen zu tun zu haben, fanden die Polizisten in seinem Rucksack einen Joint. Neben einer Anzeige wegen Beleidigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz setzen die Beamten auch die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis. Um einen Führerschein machen zu können, muss der 18-Jährige nachweisen, dass er keine Drogen mehr konsumiert. (dab)

