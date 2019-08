Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahrradfahrer bei Unfall leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend, gegen 18:15 Uhr, fuhr ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Marl auf der Hochstraße in Richtung Osten. In Höhe der Bushaltestelle Friedhof Alt-Marl beabsichtigte ein 79-jähriger Marler Fahrradfahrer die Hochstraße an der Ampel zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. An den Fahrzeugen entstand 3.500 Euro Sachschaden.

