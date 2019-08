Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Polnischer Mercedes an Unfall beteiligt

Papenburg (ots)

Am Mittwochabend ist es auf der Meppener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines dunkelblauen Mercedes E200 mit polnischem Kennzeichen war dort gegen 22 Uhr in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto stieß gegen die dortige Leitplanke. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt in Richtung Dörpen fort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Insassen des Mercedes machen können. Hinweise werden bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

