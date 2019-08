Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Einbruch in Bootshausanlage am Ziegelaußensee Schwerin

Waldeck (ots)

Beamte der Wasserschutzpolizei Schwerin sind am 03.08.2019 zur Bootshausanlage in der Möwenburgstr. in Schwerin gerufen worden. Dort wurde in ein Bootshaus, einen Geräteschuppen und ein Gartenhaus eingebrochen. Entwendet wurden Handwerkermaschinen, Gartenmöbel und maritimes Zubehör aus dem Boot im Bootshaus. Der Gesamtwert der Gegenstände beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Die Spurensicherung der Polizeiinspektion Schwerin war ebenfalls im Einsatz, die Ermittlungen der Polizei laufen.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle Robert Stahlberg

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

WSPI Schwerin

Telefon: 0385-55576-0



www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell