Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf-Battenfeld - Diebstahl einer Autobatterie von einer Schafsweide

Korbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stahl ein unbekannter Täter eine Autobatterie eines Weidezaungerätes von einer Schafsweide in der Gemarkung "Battenfelder Driescher" bei Battenfeld.

Der Geschädigte hatte seine Schafsherde auf einer Weide mit einem Schafsnetz umzäunt. Dienstagabend schloss er ein Weidezaungerät mit einer etwa dreißig Kilogramm schweren Autobatterie an. Als er am Mittwochmorgen die Wasserversorgung kontrollieren wollte, stellte er fest, dass die Autobatterie fehlte. Außerdem hatte der unbekannte Täter auch das Schafsnetz durchschnitten, so dass die Schafe ausbrechen konnten.

Die Polizei Frankenberg geht davon aus, dass der Täter mit einem Fahrzeug zu dem Tatort gefahren ist. Dieser befindet sich am "Ziegenpfad" bei Battenfeld, aus Richtung Allendorf in Richtung Osterfeld linksseitig der Bundesstraße 236.

Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Telefon 06451/72030.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell