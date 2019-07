Polizei Korbach

POL-KB: Vöhl-Dorfitter - Brandstiftung an Auto vor ehemaligen Nachtclub

Korbach (ots)

Am spätem Dienstabend kam es vor dem ehemaligen Nachtclub in der Korbacher Straße in Dorfitter zu einer Brandstiftung an einem Pkw. Ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude konnte gerade noch verhindert werden.

Gegen 23.45 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf, dass ein neben dem Gebäude stehender Pkw brennt. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Pkw-Brand abgelöscht werden, bevor er auf das direkt daneben befindliche und derzeit leerstehende Gebäude des Nachtclubs übergreifen konnte. Bei dem durch das Feuer vollständig zerstörten Pkw handelt es sich um einem älteren und nicht mehr zugelassenen Ford. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizeistation Korbach wird von einer Brandstiftung am Pkw ausgegangen. In Tatortnähe sollen drei verdächtige Personen gesehen worden sein. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und möglichen Tatverdächtigen werden von den Brandermittlern der Kriminalpolizei Korbach geführt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05631-9710 zu melden.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell