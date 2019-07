Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbruch in Fahrradgeschäft

Korbach (ots)

Heute Morgen um 03:40 Uhr wurde in Korbach in der Flechtdorfer Straße in ein Fahrradgeschäft eingebrochen. Zwei unbekannte Täter versuchten zunächst die Eingangstür aufzuhebeln. Als dies misslang schlugen sie eine Schaufensterscheibe mit Brachialgewalt ein, griffen zunächst in die Kasse und entwendeten eine geringe Menge Wechselgeld. Anschließend entwendeten sie zwei hochwertige E-Bikes im Wert von insgesamt 12.000 Euro. Der dadurch ausgelöste akustische Alarm weckte einen Nachbarn auf, der aber die beiden männlichen Täter nur noch mit den Fahrrädern in Richtung Kreisel "Am Berndorfer Tor" wegradeln sah. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Bei den Fahrrädern handelt es sich um zwei E-Bikes der Marke Husqvarna Typ Mountain Cross MC8. Der angerichtete Sachschaden an der Schaufensterscheibe wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Täter können nicht näher beschrieben werden. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

