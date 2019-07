Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Reinhardshausen - Hochwertiges Liegebike aus Keller gestohlen

Bild-Infos

Download

Korbach (ots)

Am Mittwochmorgen stellte ein Bad Wildunger fest, dass sein Liegebike im Wert von etwa 7.000 Euro gestohlen wurde.

Das orangefarbene Liegebike befand sich abgeschlossen in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Quellenstraße in Reinhardshausen. Der unbekannte Täter muss es in der Zeit von Freitag bis Mittwoch gestohlen haben. (siehe beigefügtes Originalbild)

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell