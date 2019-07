Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Falsche Polizisten

Erwitte (ots)

Am Montagabend gab es in Erwitte eine ganze Reihe von Anrufen bei denen ältere Mitbürger hereingelegt werden sollten. Sechs Anzeigen wurden aufgenommen. In allen Fällen hatten die vermeintlichen Opfer das falsche Spiel erkannt und das Telefonat beendet. Auffällig bei den sechs Fällen war, dass alle Angerufenen eine vierstellige Telefonnummer hatten. Ein solch "alter Anschluss" zeigt den Tätern den Weg zu älteren Menschen, die dann ausgenommen werden sollen. Darum wird die Polizei nicht Müde auf diese Betrügereien hinzuweisen. Hier noch einmal die wichtigsten Hinweise:

- Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter aus, lassen Sie sich den Namen nennen und wählen Sie selbst die 110. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten am Telefon. - Sprechen sie mit Freunden oder Verwandten sofort über Anrufe der Polizei.

Lassen Sie sich nicht übers Ohr hauen! Gehen Sie auf #NummerSicher! (lü)

