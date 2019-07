Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfall mit Pedelec

Soest (ots)

Am Montag, um 11:30 Uhr, kam es am Kreisverkehr am Danziger Ring zu einem Unfall. Ein 75-jähriger Soester fuhr mit seinem Hyundai Tucson in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah er einen 73-jährigen Soester der mit seinem Pedelec im Kreisverkehr unterwegs war. Das Auto touchierte das Pedelec am Hinterrad und der Zweiradfahrer stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Am Pedelec entstand durch einen Rahmenbruch Totalschaden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 3500,- EUR geschätzt. (lü)

