Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - "Verpisst euch ihr Fucker"

Bad Sassendorf (ots)

Am Montag, gegen 02:05 Uhr, wurde die Polizei zu Streitigkeiten in einem Haus an der Wilhelmstraße gerufen. Ein 33-jähriger Mann aus Werl öffnete denn Beamten die Tür. In der Wohnung befand sich der 29-jährige Wohnungsinhaber, der auf die Polizisten sehr aggressiv reagierte. Zunächst beleidigte er die Beamten mit Worten wie "Wichser", "Hurensöhne" oder auch "Verpisst euch ihr Fucker". Dann wurde er auch körperlich aggressiv und versuchte nach den Beamten zu schlagen und zu treten. Er wurde auf dem Sofa mit Handschellen fixiert und zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam gebracht. Im Streifenwagen gebärdete sich der offensichtlich unter Alkohol und/oder Drogen stehende Mann weiterhin wild. Er spuckte im Fahrzeug umher und beleidigte die Beamten weiter. Auch im Gewahrsam sperrte der Mann sich nach Kräften gegen die Polizeibeamten die ihn dort durchsuchen wollten. Durch einen Arzt wurde anschließend die Gewahrsamsfähigkeit des Bad Sassendorfers festgestellt. Die Polizisten blieben zum Glück körperlich unverletzt. Nachdem er am Morgen wieder entlassen wurde randalierte der Mann erneut an seiner Wohnanschrift. Er beschädigte dabei einen eingesetzten Rettungswagen. Er musste erneut durch Polizeibeamte überwältigt werden. Zurzeit wird eine Einweisung in die Psychiatrie geprüft. (lü)

