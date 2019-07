Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Echtrop - Körperverletzung

Möhnesee (ots)

Am Samstag, um 23:40 Uhr, kam es in der Unterbringungseinrichtung in Echtrop zu einer Körperverletzung. Ein 22-jähriger Bewohner hatte zunächst, stark alkoholisiert, Anschluss an ein Gruppe junger Männer gesucht. Diese wollten jedoch nichts mit ihm zu tun haben. Den Streit konnte das Sicherheitspersonal schlichten. Kurz darauf marschierte der Mann erneut in Richtung der Gruppe. Als sich ein 57-jähriger Mitarbeiter ihm in den Weg stellte, schlug der 22-jährige ihm mit der Faust ins Gesicht. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den 22-jährigen Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten mit ins Polizeigewahrsam. Hier verbrachte er den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle. (lü)

