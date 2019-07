Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Westönnen - Unter Alkoholeinfluss

Werl (ots)

Eine Zeugin verständigte am Sonntag, um 11:40 Uhr die Polizei. Sie hatte ein Auto auf der Westönner Bundesstraße beobachtet, welches mit etwa 30 Stundenkilometern und in starken Schlangenlinien in Richtung Westönnen unterwegs war. Die Polizisten konnten den Citroen C1 auf einem Schotterparkplatz an der Straße In der Olpke auffinden. Am Steuer saß ein 69-jähriger Mann aus Werl der offensichtlich stark alkoholisiert war. Er machte zunächst unterschiedliche Angaben zu seinem Alkoholkonsum. Zu einem Alkoholvortest war er aufgrund seines Alkoholisierungsgrades nicht in der Lage. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin seinen Führerschein und ließen eine Blutprobe entnehmen. Bei der Aufnahme der Anzeige stellte sich heraus, dass der 69-Jährige bereits im September des vergangenen Jahres wegen einer Alkoholfahrt aufgefallen war. (lü)

