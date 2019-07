Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Suttrop - Unfall mit Harley

Warstein (ots)

Am Sonntag, kam es um 17:44 Uhr, auf der Kreisstraße zu einem Unfall. Ein 28-jähriger Mann aus Warstein war mit seinem VW Golf auf der Kreisstraße in Richtung Warstein unterwegs. In Höhe einer Tankstelle bog er nach links auf das Tankstellengelände ab. Dabei bemerkte er zu spät eine entgegen kommende Harley Davidson. Der 65-jährige Harley-Fahrer aus Warstein bremste zwar noch, konnte aber eine Kollision mit dem Auto nicht verhindern. Durch den Aufprall wurde der Mann verletzt. Er musste zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 20000,- EUR geschätzt. (lü)

