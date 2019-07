Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Wiese brannte

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, um 19:25 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf einer Wiese gerufen. Zwischen der Berliner Straße und der Mastholter Straße war eine etwa 20 Quadratmeter große Wiese in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Am Brandort wurden eine Kerze und eine Deodorand-Dose gefunden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

