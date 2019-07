Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unter Drogeneinwirkung

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 03:35 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung an der Pappelallee einen VW Golf. Der 48-jährige Fahrer aus Polen konnte keinen Führerschein vorlegen und wirkte sehr nervös. Ein durchgeführter Drogenvortest fiel positiv auf Amphetamine aus. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Mann war bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikt in Erscheinung getreten. (lü)

