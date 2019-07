Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Feuer in der Rathausstraße

Soest (ots)

Am Dienstag, um 01:25 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Feuer an die Rathausstraße gerufen. Hier brannte ein Baustellenplakat an einem Bauzaun. Das Feuer ging auf ein Kunststoff-Toilettenhäuschen über. Die Feuerwehr konnte die Flamen schnell löschen. Die angrenzende Hauswand wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 5000,- EUR geschätzt. Bei der Brandursache geht die Polizei von Brandstiftung aus. Darum fragen die Ermittler: "Wer kann Hinweise zur Entstehung des Brandes geben?" Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden.(lü)

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

