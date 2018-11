Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (5 Meldungen) -

Emmendingen: Kaminbrand in der Romaneistraße

Am Sonntagnachmittag wurde der Feuerwehr Emmendingen um 15.15 Uhr ein Kaminbrand in der Romaneistraße gemeldet. Die Wehr war mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 26 Mann im Einsatz. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, der Schaden blieb gering.

Endingen: Einbruch in Bäckereifiliale am Bahnhof

In der Nacht von Samstag (24.11.18) auf Sonntag (25.11.18) wurde in die Räumlichkeiten einer Bäckereifiliale am Endinger Bahnhof eingebrochen. Die Polizei wurde gegen 03.05 Uhr verständigt. An der Bäckerei wurde ein Fenster aufgebrochen und die Räumlichkeiten durch die bislang unbekannten Täter betreten. Inwieweit Gegenstände gestohlen wurden, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möge sich beim Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, melden.

Herbolzheim: Versuchter Einbruch in Vodafone-Shop am Marktplatz

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01.09 Uhr, wurde die Polizei zu einem versuchten Einbruch in den Vodafone-Shop am Marktplatz gerufen. Ein Zeuge teilte mit, dass drei Personen, bekleidet mit dunklen Kapuzenpullis, versuchten, die gläserne Eingangstüre einzutreten. Nachdem er den Personen zurief, flüchteten diese. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

Emmendingen: Unfallflucht vor dem Bierkonvent

Bereits vergangenen Donnerstag (22.11.18) wurde zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr, ein geparkter grüner VW Golf in der Kollmarsreuter Straße, in Höhe des Bierkonvents, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer eines roten Fahrzeuges auf der Beifahrerseite beim Rangieren beschädigt. Etwaige Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, in Verbindung zu setzen.

Teningen: Spiegelstreifer an der Neudorfstraße

Am Freitagmorgen (23.11.18), kam es auf der Neudorfstraße zu einem Spiegelstreifer zwischen einem schwarzen VW Caravelle und einem entgegenkommenden weißen Wohnmobil mit Emmendinger Kennzeichen und dem Folgebuchstaben B. Am schwarzen VW Caravelle entstand ein Sachschaden am Außenspiegel. Der Fahrer des weißen Wohnmobils fuhr weiter, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Hinweise zu dem Wohnmobil nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

