POL-FR: 1. Folgemeldung zu: Vollbrand eines Lebensmittelmarktes in Müllheim

Freiburg (ots) - Am frühen Montagmorgen gegen 02:55 Uhr kam es zu einem Vollbrand eines Lebensmittelgeschäftes in der Werderstraße in Müllheim. Die umliegenden Wohnhäuser mussten vorsorglich geräumt werden, da die Gefahr eines Brandübergriffes nicht ausgeschlossen werden konnte. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Bislang wurden keine Personen verletzt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist die Brandursache bislang unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Es wird nachberichtet.

Stand: 26.11.18/10:15 Uhr

dw

--------------

Ursprungsmeldung:

Müllheim,Innenstadt

Aus bisher noch unbekannter Ursache kam es in Müllheim gegen 02:55 Uhr zu einem Vollbrand eines Lebensmittelmarktes. Die Löscharbeiten dauern derzeit an. Umliegende Wohnhäuser wurden vorsorglich evakuiert. Bisher gibt es keine Erkenntnisse, dass Personen verletzt wurden. Der Sachschaden kann noch nicht beziffer werden.

Es wird nachberichtet.

Medienrückfragen bitte an:

Dominik Walter

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882 - 1023

E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell