POL-FR: Freiburg: Verfolgungsfahrt endet mit der Festnahme eines 15-Jährigen

Freiburg (ots) - Am gestrigen Sonntag (26.11.2018) befuhr eine Streife des Polizeireviers Freiburg-Süd gegen Mitternacht die Opfinger Straße von Weingarten kommend.

Als der Fahrer eines blauen Nissan an der Ecke Uffhauser Straße bei roter Ampel unmittelbar vor ihnen die Kreuzung befuhr, sollte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der junge Mann kam den Anhaltesignalen allerdings nicht nacht, vielmehr folgte eine Verfolgungsfahrt, bei welcher er versuchte über die Carl-Kistner-, Basler- und dann erneut Uffhauser Straße zu flüchten. Hierbei folgten widerholte Rotlichtverstöße ergänzt durch Blitzer und Geschwindigkeitsverstöße.

Wohl aufgrund eines Kupplungsschadens begann das Fahrzeug auf der Opfinger Brücke dann allerdings zu rauchen, blieb stehen und rollte rückwärts in Richtung Streifenwagen, wo dann der 15jährige Fahrer von der Streife widerstandslos festgenommen werden konnte.

Wie sich herausstellte, war das Auto durch den in Freiburg wohnhaften Jugendlichen libanesicher Staatsangehörigkeit zuvor in Stutensee entwendet worden. Auf der Fahrt nach Freiburg wurde zweimal getankt ohne zu Bezahlen, bis in Freiburg die Streife des Reviers Süd auf ihn aufmerksam wurde.

Der bereits mehrfach im Bereich der Eigentums- und Gewaltkriminaliät in und in Erscheinung getretene Jugendliche wird sich nun wegen dieser Delikte verantworten müssen. Im Besitz einer Fahrerlaubnis ist er altersgemäß ebenfalls nicht.

lr

