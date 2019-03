Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Diebe räumten Kiosk aus ++ Fahrlässiger Umgang mit Gas führte gestern in Bad Vilbel zu Explosion

Verpuffung

Friedberg (ots)

Fahrlässiger Umgang führte zu Schäden

Bad Vilbel: Am gestrigen Dienstag hörten Anwohner in der Vilbeler Innenstadt gegen 16.50 Uhr einen lauten Schlag, dessen Herkunft auf eine Gaststätte in der Frankfurter Straße zurückgeführt werden konnte. Es stellte sich heraus, dass es in der Gaststätte zu einer Verpuffung oder Explosion gekommen war. Inzwischen ergaben die Ermittlungen der Polizei, dass im Keller der Gaststätte vermutlich ein Mitarbeiter unsachgemäß mit einer Gasflasche umging. Es strömte Gas aus und setzte schließlich um. Durch die entstehende Druckwelle flogen die Scheiben im Erdgeschoss der Gaststätte heraus. Es wurde niemand verletzt.

*

Diebe räumten Kiosk aus

Bad Vilbel: Am heutigen Morgen stellte der Betreiber eines Kioskes in der Otto-Fricke-Straße entsetzt fest, dass Diebe in der vergangenen Nacht sein Geschäft ausräumten. Vermutlich mit einem Gullideckel schlugen die Täter eine Scheibe ein und konnten so in den Verkaufsraum gelangen. Tabakwaren im Wert von rund 1500 Euro konnten sie dort einpacken und mitnehmen. Gegen 02.25 Uhr müssen die Täter am Werk gewesen sein. Um Hinweise bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

