POL-WE: Mann hielt sich unberechtigt in Bank auf

Reichelsheim: In der Nacht zum Dienstag kam es zu einem Polizeieinsatz inclusive Hubschrauber, nachdem bei einer Bank in der Bingenheimer Straße der Alarm ausgelöst hatte. Ein Mann konnte in der Bank festgestellt werden, bei dem zunächst davon ausgegangen wurde, dass er lediglich Geld abheben wollte. Wie sich anhand der Videoüberwachungsanlage herausstellte, hielt der Mann sich jedoch bereits einige Zeit zuvor in dem Vorraum der Bank auf und hatte sich dort zum Schlafen gelegt. Er löste durch seinen unberechtigten Aufenthalt den Alarm und damit den Polizeieinsatz aus.

