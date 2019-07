Polizei Korbach

POL-KB: Diemelsee- Adorf - Einbrecher in Feldscheunen

Korbach (ots)

Zwei Feldscheunen bei Adorf waren Ziel von Einbrechern.

In einem Fall versuchten die Täter das Tor einer Scheune in der Verlängerung der Straße Heimberg aufzuhebeln, was jedoch misslang.

Bei der zweiten Feldscheune an der Kreisstraße von Adorf in Richtung Giershagen erbeuteten die Täter Werkzeuge, eine Motorsense, eine Motorsäge und ein Stromaggregat. Zuvor hatten sie die Feldscheune gewaltsam geöffnet. Die Tatzeit liegt wahrscheinlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0, ist auf der Suche nach Zeugen. Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch oder auch in den Tagen und Nächten davor verdächtige Wahrnehmungen in der Feldgemarkung von Adorf gemacht?

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

