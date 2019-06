Polizei Korbach

POL-KB: Frankenau - Farbschmiererei am Sportplatz, Hakenkreuze aufgesprüht

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschmierten Unbekannte einen Flutlichmast am Sportplatz Am Sternberg in Frankenau.

Die Täter sprühten zwei Hakenkreuze und nicht leserlicher Schriftzüge mit roter Farbe auf. Weiterhin beschmierten sie einen Holzunterstand und einen Metallzaun. Der TSV Frankenau erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung bei der Polizei Frankenberg. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt, Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05631-971-0.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

