Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Handyraub und Körperverletzung auf Heimweg nach Altstadt-Kulturfest

Korbach (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es in Korbach zu einem Handyraub und einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei geht aufgrund der bisherigen Erkenntnisse von einem Tatzusammenhang aus und sucht zwei unbekannte Täter.

Zwischen 04.00 und 05.00 Uhr war ein 32-jähriger Korbacher auf dem Heimweg vom Altstadt-Kulturfest. In der Königsberger Straße griffen ihn zwei Männer an, einer schlug ihn mit einem Schlagstock gegen seinen Arm. Der Korbacher ging daraufhin zu Boden und wehrte sich. Einer der Täter schlug erneut mit dem Schlagstock und traf ihn im Hüftbereich. Nachdem die Unbekannten das Handy geraubt hatten, ergriffen sie die Flucht. Einen Täter konnte der bei der Tat leicht verletzte Geschädigte wie folgt beschreiben:

Ca. 20 Jahre alt,

Ca. 170-180 groß,

Kräftige Gestalt,

Bart mit Konturen,

Trug eine Baseballkappe.

Die gefährliche Körperverletzung ereignete sich zwischen 04.15 und 04.30 Uhr in der Louis-Peter-Straße. Ebenfalls zwei Täter sprachen einen 56-jährigen Korbacher an und beleidigten ihn zunächst. Der Korbacher ergriff die Flucht, als für ihn erkennbar wurde, dass es auch zu körperlicher Gewalt kommen könnte. Die beiden Unbekannten verfolgten ihn. Sie traten ihn schließlich von hinten um, so dass er stürzte. Dabei zog er sich eine Unterarmfraktur zu. Die Täter flüchteten anschließend ohne sich weiter um den Geschädigten zu kümmern. Sie fühlten sie sich vermutlich gestört, weil zu diesem Zeitpunkt ein Pkw vorbeikam.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Korbach die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05631-9710.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

