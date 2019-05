Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Parkplatzstreit eskaliert

Speyer (ots)

18.05.2019, 09.50 Uhr Am Samstagmorgen gerieten zwei Männer im Alter von 39 und 67 Jahren auf dem Königsplatz in Speyer aneinander. Grund hierfür war, dass der jüngere der Beiden verbotswidrig in einer Parklücke stand, um seiner 28jährigen Freundin dort das Einparken mit ihrem Pkw zu ermöglichen. Der ältere Autofahrer erreichte die Parklücke jedoch zuerst und drängte den Mann mit seinem Fahrzeug aus der Lücke. Nachdem der Parkvorgang abgeschlossen war, gerieten beide Männer verbal aneinander. Dies gipfelte darin, dass der jüngere dem älteren vor die Brust stieß, wodurch dieser in sein Fahrzeug zurückfiel und Schmerzen verspürte. Bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort war der 39jährige nicht mehr vor Ort. Er erschien jedoch wenig später auf der Wache und schilderte die Situation aus seiner Sicht. Die Männer wurden nun wegen Körperverletzung bzw. Nötigung angezeigt.

